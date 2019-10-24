Esnafın kamu borçlarında yapılandırma beklentisi

Palandöken, yazılı açıklamasında, kamuya olan borçların zamanında ödenmesini sağlamak amacıyla uygulanan gecikme zamlarının gerekli ancak bu oranların yüksek olduğunu savundu.

Vergi ve SGK primi gibi kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranının yüzde 2 olduğunu anımsatan Palandöken, "Gecikme zammı oranı bu kadar yüksek olursa esnafın borcunu bir daha ödemesi neredeyse imkansız hale gelir. Bu yılın tahakkuk/tahsilat oranlarına baktığımızda da bu durumu daha iyi anlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yılın 9 ayında kurumlar vergisinin yüzde 17'sinin, gelir vergisinin de yüzde 37'sinin ödendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Vergi ve SGK primi borçlarında yapılandırma beklentisi oluştu. Esnaf hiçbir zaman devlete borçlu kalmak istemez ancak kalıcı reformlardan sonra yapılandırmalara ihtiyaç ortadan kalkar. Gecikme zammı oranının bu kadar yüksek olması da esnafı borç yapılandırmaya kadar götüren bir sonuçtur. Bu oranın enflasyonun yüzde 50 fazlasını geçmeyecek şekilde belirlenmesinde büyük fayda var."