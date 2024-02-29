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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Esnafa finansman destek kredisi artırıldı! 2024 Esnafa finansman destek kredisi ne kadar, kaç lira oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Esnafa finansman destek kredisi artırıldı! Yeni miktar ne kadar oldu?

        Esnaflar için özel olarak verilen destek kredisinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kredi miktarının artırıldığı müjdesini verdi. Ayrıca Bakan Bolat, TESKOMB üzerinden esnafa finansman destek kredisinin 29 Şubat itibarıyla kullanıma hazır olduğunu da vurguladı. Peki, esnafa finansman destek kredisi ne kadar oldu? İşte, detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 00:25 Güncelleme: 01.03.2024 - 00:25
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        • 1

          Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafa finansman destek kredi limitinin artırıldığını açıkladı. Bolat, son 21 yılda esnafa, 450 milyar lira sübvansiyonlu destek verildiğini vurguladı ve kredinin 29 Şubat itibarıyla hazır olduğunu belirtti. İşte, esnafa finansman destek kredisi detayları...

        • 2

          ESNAFA FİNANSMAN DESTEK KREDİSİ NE KADAR OLDU?

          Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) finansman destek kredisinin 29 Şubat itibarıyla hazır olduğunu belirterek, "Esnaf başına limit daha önce 500 bin liraydı, birkaç ay önce 650 bin liraya çıkarılmıştı, bugün söylüyorum 750 bin liraya çıkarıldı." dedi.

        • 3

          300 MİLYON TL'LİK TESKOMB KREDİSİ HAZIR

          AK Parti iktidarı döneminde esnafın iş imkanlarının büyüdüğünü, esnafa verilen desteklerin arttığını, 21 yılda 450 milyar lira sübvansiyonlu destek verildiğini anımsatan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

        • 4

          "Bugün için de şu müjdeyi vermek istiyorum. Esnaf başına limit daha önce 500 bin liraydı, birkaç ay önce 650 bin liraya çıkarılmıştı, bugün söylüyorum 750 bin liraya çıkarıldı. Yüzde 25,5 maliyetle piyasa rayiçlerinden çok çok aşağıda maliyetle, 5 yıl vadeli 300 milyon liralık TESKOMB üzerinden esnafa finansman destek kredisi 29 Şubat itibarıyla hazırdır, kullanabilirsiniz hayırlı olsun."

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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