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Esnaf yapılandırma süresinin uzatılmasını istiyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yapılandırma kanunu kapsamındaki borçlar için başvuru süresinin uzatılmasını ve taksit ödemelerinin gelecek yıl başlamasını istediklerini bildirdi

28.09.2021 - 12:42 | Güncelleme: ABONE OL
Esnaf yapılandırma süresinin uzatılmasını istiyor
AA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, bu ay sonunda başvuru süresi bitecek borç yapılandırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alacakların tahsil edilebilmesi için başvuru süresinin uzatılması gerektiğini belirten Palandöken, esnafın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaralarını saramamasına karşın borçlarını ödemek için çabaladığını ifade etti.

Palandöken, borçların yapılandırılmasına ilişkin başvurunun bu ay sonunda biteceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tüm esnafımızın yapılandırma imkanından faydalanabilmesi ve devletimizin alacaklarını tahsil edebilmesi için, yapılandırma başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatılmalı ve taksit ödemeleri 2022 yılında başlamalı. Esnafımız da borçlarını ödemek istiyor, devletimizin de alacaklarını tahsil etmesi gerekiyor. Bunun mümkün olabilmesi için bu süre uzatımını esnafımız dört gözle bekliyor."

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