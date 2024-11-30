Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Esnaf ve sanatkarlara verilen kredide yeni düzenleme nedir, vade sayısı kaça çıktı, geri ödemesi kaç yıl oldu?

        Esnaf ve sanatkârlara yönelik kredilerde yeni düzenleme! Kredi ödemeleri kolaylaştırılıyor

        Esnaf ve sanatkârlara verilen kredilerde yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkârlara yönelik 5 adımla yeni kolaylıklar getireceklerini belirterek, söz konusu kesimlere sağlanan kredilerin kapsamının genişletileceğini açıkladı. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 16:02 Güncelleme: 30.11.2024 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkârlara verilen kredilere birtakım kolaylıklar getirileceğini açıkladı. Esnaf, sanatkâr ve kooperatifleri ekonominin temeli olarak gördüklerini vurgulayan Bolat, "Esnafa sağlanan kredilerin kapsamının genişletilmesinden bu konuda kolaylıklarının sağlanmasına kadar birçok alanda düzenlemeleri uygulamaya alıyoruz." diye konuştu. İşte, detaylar...

        • 2

          KREDİ ÖDEMELERİNE KOLAYLIK GETİRİLİYOR

          Bolat, AA muhabirine, esnafa sağlayacakları kolaylıklara ilişkin bilgi verdi. Bolat, söz konusu kesimlere yönelik 5 müjdeli haberleri olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

          "Birincisi, kredi kefalet kooperatifleri vasıtasıyla verilen esnaf kredilerinin vadesi 3 aydı. Bunu isteğe bağlı olarak 6 aya kadar uzatıyoruz. İkincisi, toplam kredi geri ödemesi 36 aya indirilmişti. Esnafın toplam kredi geri ödemesini 36 aydan 48 aya genişleterek, 3 yıldan 4 yıla çıkarıyoruz. Üçüncüsü, kredi verilirken NACE'ler bazında kısıtlama uygulanıyordu. Bunun üzerine tekrar çalışma yapılacak. Krediler, daha fazla NACE'yi kapsayacak şekilde verilecek. Dördüncüsü, ahi vakfı kurulmasına ilişkin çalışma yapılıyor. Bu çalışmaları AK Parti Kırşehir Milletvekilimiz Necmettin Erkan TBMM'de yürütüyor. Beşincisi, esnafın kredi alabilmesi için daha önce başlangıç süresinden itibaren 6 ay gerekiyordu. Bu süreyi 3 aya düşürüyoruz."

        • 3

          ESNAF VE SANATKÂRLARLA BİR ARAYA GELDİ

          Öte yandan Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinin (TESKOMB) ev sahipliğinde, Antalya'da esnaf ve sanatkârlarla buluştuklarını bildirdi.

          Ekonominin temel direklerinden biri olarak gördükleri esnaf, sanatkâr ve kooperatiflere desteklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan üretim ve kalkınma hedefleri doğrultusunda 22 yıldan bu yana güçlendirerek sürdürdüklerini vurgulayan Bolat, "Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı olarak, yaklaşık 2 milyon 235 bini bulan esnaf ve sanatkâr camiamıza hizmet ediyor, 2 bin 991 meslek odası, 82 birlik, 13 federasyon ve konfederasyon ile çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        155 bininci konut teslim edildi
        155 bininci konut teslim edildi
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        O kentte gelenek yine bozulmadı! Kasımda deniz keyfi!
        O kentte gelenek yine bozulmadı! Kasımda deniz keyfi!
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti! İşte istenen ceza!
        Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti! İşte istenen ceza!
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa