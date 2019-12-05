05 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre, bu yılın başında 1 milyon 753 bin 213 olan esnaf ve sanatkar sayısının, 36 bin 610 artarak kasım sonu itibarıyla 1 milyon 789 bin 823’e ulaştığını kaydetti.
Bu esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı da 39 bin 657 artarak 1 milyon 926 bin 823'e çıktığını ifade eden Palandöken, bu yılın 11 ayında 215 bin 285 iş yeri açıldığını 100 bin 959 iş yerinin ise kapandığını bildirdi.
Palandöken, bu dönemde 74 bin 669 iş yerinin de vergi kayıtlarının sona erdiği için resen terkin edildiğini belirterek, "İlgilileri müracaat etmediği için terkin ilanları Sicil Gazetesi’nde yayımlanmadı. Böylece yılın 11 ayında esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 39 bin 657 arttı." ifadelerini kullandı.
"EN FAZLA İŞ YERİ ARTIŞI İSTANBUL'DA GÖRÜLDÜ"
Palandöken, bu yılın 11 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iş yeri kapanışlarının yüzde 6,2 arttığına dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Geçen yılın 11 aylık döneminde 210 bin 312 olan iş yeri açılışları bu yılın aynı döneminde 4 bin 973 artarak 215 bin 285 oldu. İş yeri açılışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 arttı. 2018’in 11 aylık döneminde 95 bin 25 olan iş yeri kapanışları ise 5 bin 934 artarak 100 bin 959 oldu. Ocak başından kasım sonuna kadar iş yeri açan esnaf ve sanatkarlardan iş yeri kapatan esnaf ve sanatkarların sayısı çıkarıldığında en fazla iş yeri artışı İstanbul'da görüldü. 11 aylık dönemde İstanbul’da iş yeri sayısı 9 bin 384 arttı. İstanbul’un ardından iş yeri sayısı Antalya'da 3 bin 254, İzmir’de 3 bin 49, Bursa’da 2 bin 982 ve Ankara’da 2 bin 686 arttı. Öte yandan 11 aylık dönemde iş yeri sayısında en fazla düşüş görülen iller ise 667 ile Van, 363 ile Giresun, 259 ile Aksaray, 255 ile Rize ve 253 ile Bitlis oldu."
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