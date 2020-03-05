05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Palandöken, yazılı açıklamasında, şubat sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 824 bin 14 olduğunu kaydetti.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre, esnaf ve sanatkar sayısının şubatta bir önceki aya göre 10 bin 210, yıl başından bu yana 32 bin 813 arttığına dikkati çeken Palandöken, "Geçen yıl esnaf ve sanatkar sayısı toplamda 37 bin 989 artarken bu yılın ilk iki ayındaki artış umut verici oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, yıl başından bu yana esnaf ve sanatkar sayısındaki en fazla artışın 2 bin 925 ile İstanbul'da görüldüğü bilgisini vererek, İzmir'de esnaf ve sanatkar sayısının 2 bin 192, Samsun'da 1583, Antalya'da 1358 ve Şanlıurfa'da 1232 arttığını vurguladı.
Esnaf ve sanatkar sayısının en fazla olduğu illere de değinen Palandöken, şunları kaydetti:
"Ülke genelinde en fazla esnaf ve sanatkarın olduğu iller 213 bin 799 ile İstanbul, 112 bin 688 ile İzmir, 93 bin 911 ile Ankara, 78 bin 915 ile Antalya ve 71 bin 374 ile Bursa oldu. Esnaf ve sanatkar sayısının en az olduğu iller ise bin 935 ile Bayburt, 2 bin 269 ile Tunceli, 2 bin 285 ile Ardahan, 2 bin 905 ile Iğdır ve 3 bin 307 ile Gümüşhane olarak kayıtlara geçti."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!