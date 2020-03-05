AA

Palandöken, yazılı açıklamasında, şubat sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 824 bin 14 olduğunu kaydetti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre, esnaf ve sanatkar sayısının şubatta bir önceki aya göre 10 bin 210, yıl başından bu yana 32 bin 813 arttığına dikkati çeken Palandöken, "Geçen yıl esnaf ve sanatkar sayısı toplamda 37 bin 989 artarken bu yılın ilk iki ayındaki artış umut verici oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yıl başından bu yana esnaf ve sanatkar sayısındaki en fazla artışın 2 bin 925 ile İstanbul'da görüldüğü bilgisini vererek, İzmir'de esnaf ve sanatkar sayısının 2 bin 192, Samsun'da 1583, Antalya'da 1358 ve Şanlıurfa'da 1232 arttığını vurguladı.

Esnaf ve sanatkar sayısının en fazla olduğu illere de değinen Palandöken, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde en fazla esnaf ve sanatkarın olduğu iller 213 bin 799 ile İstanbul, 112 bin 688 ile İzmir, 93 bin 911 ile Ankara, 78 bin 915 ile Antalya ve 71 bin 374 ile Bursa oldu. Esnaf ve sanatkar sayısının en az olduğu iller ise bin 935 ile Bayburt, 2 bin 269 ile Tunceli, 2 bin 285 ile Ardahan, 2 bin 905 ile Iğdır ve 3 bin 307 ile Gümüşhane olarak kayıtlara geçti."