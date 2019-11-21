21 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Türkiye'nin gelir vergisi mükelleflerini açıklarken aynı zamanda gelir vergisi ödeyen kuyumcunun, toptancının, beyaz eşyacının, avukatın, doktorun, muhasebecinin ve ev sahiplerinin ödediği beyana dayalı gelir vergisi rakamları da ortaya çıktı. Rakamlara bakıldığında ise Türkiye'de en çok kazandığı düşünülen bu kesimin asgari ücretli kadar gelir elde ettiğini beyan ettiği görüldü. Tabii ki bu kazanç üzerinden de vergi ödendi. Bayanlara göre çoğunluğu esnaf, serbest meslek faaliyeti yürütenler ve gayrimenkul sahiplerinden oluşan bu kesimin sayısı 2017'de 3 milyon 486 binken sayısı 2018 sonunda 3 milyon 540 bine çıktı. 2017'de beyan edilen toplam kazanç da 77,3 miyar liradan 87.9 milyar liraya çıktı. 3,5 milyon kişinin ödediği toplam vergi ise sadece 3 milyar lira arttı ve 20.6 milyar liradan 23.6 milyar liraya ulaştı.
AYLIK KAZANÇ ASGARİ ÜCRET KADAR
Türkiye'nin hali vakti yerinde bu kesiminin ödediği vergileri kişi başı olarak hesaplarsak daha ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü 2017'de kişi başı yıllık 22 bin lira kazandıklarını beyan eden bu kesim 2018'de yüzde 12 artışla 24 bin lira yıllık geliri olduğunu açıkladı. Gelir vergisi mükelleflerinin aylık kazancı 2018'de asgari ücret olan 2 bin 29 liranın hafif üzerinde 2 bin 69 lira oldu. Bunun üzerinden de tabii ki asgari ücretli kadar 6 bin 871 lira vergi ödediler. Ödenen verginin yıllık artışı yüzde 12.6 olurken 2018'de yüzde 20.3 olan enflasyonun da oldukça altında kaldı.
KRİZ BİTLİS'E UĞRAMADI
Ödenen gelir vergisine il bazında baktığımızda ise kur krizinin yaşandığı 2018'de Bitlis, Denizli ve Antalyalılar bu durumdan etkilenmediği görülüyor. Bu illerde gelir vergisi artışı yüzde 20'nin üstünde oldu. İstanbul'da ise gelir vergisi artışı kişi başına yüzde 14 olarak gerçekleşti. İstanbul 39 bin 154 lira ile kişi başı gelirin en yüksek beyan edildiği şehir durumunda. Ankara'da gelir vergisi beyannamesi veren kişilerin yıllık ortalama beyanı 22 bin 658 ve İzmir'de ise 24 bin 427 lira oldu. Krizin vurduğu iller ise Mardin, Urfa, Iğdır ve Kars oldu. Mardin'de 2018 yılı gelirini beyan edenlerin sayısı 8 bin 600 kişiden 9 bin 300'e çıktı ancak kişi başı gelir 8 bin 500 liradan 8 bine geriledi.
İL İL KİŞİ BAŞI GELİR BEYANI
|İL ADI
|2017
|2018
|Artış (%)
|BİTLİS
|9.850
|13.131
|33
|DENİZLİ
|18.733
|23.235
|24
|ANTALYA
|15.680
|19.161
|22
|DÜZCE
|16.203
|19.547
|21
|NEVŞEHİR
|9.721
|11.557
|19
|AKSARAY
|10.115
|11.916
|18
|BAYBURT
|12.067
|14.201
|18
|MUĞLA
|19.910
|23.374
|17
|BOLU
|14.468
|16.806
|16
|BİLECİK
|12.973
|14.978
|15
|ERZİNCAN
|14.263
|16.419
|15
|İZMİR
|21.259
|24.427
|15
|ARDAHAN
|11.965
|13.715
|15
|TRABZON
|15.724
|17.887
|14
|İSTANBUL
|34.463
|39.154
|14
|ZONGULDAK
|13.742
|15.528
|13
|KARABÜK
|13.947
|15.720
|13
|ÇANKIRI
|10.939
|12.288
|12
|ANKARA
|20.186
|22.658
|12
|BURSA
|23.815
|26.719
|12
|MALATYA
|13.232
|14.762
|12
|EDİRNE
|14.214
|15.837
|11
|BALIKESİR
|16.302
|18.117
|11
|KÜTAHYA
|11.945
|13.275
|11
|MANİSA
|15.412
|17.099
|11
|ELAZIĞ
|11.368
|12.553
|10
|ÇORUM
|10.942
|12.049
|10
|RİZE
|15.294
|16.816
|10
|KİLİS
|15.276
|16.787
|10
|SAKARYA
|19.289
|21.178
|10
|KONYA
|13.325
|14.603
|10
|ADANA
|17.374
|19.038
|10
|AFYON
|15.550
|17.036
|10
|KOCAELİ
|17.837
|19.515
|9
|GÜMÜŞHANE
|12.857
|14.058
|9
|GİRESUN
|14.503
|15.851
|9
|ESKİŞEHİR
|15.835
|17.307
|9
|SİNOP
|13.038
|14.231
|9
|SİİRT
|12.008
|13.066
|9
|ISPARTA
|12.454
|13.532
|9
|KASTAMONU
|13.346
|14.457
|8
|TEKİRDAĞ
|17.184
|18.613
|8
|KIRKLARELİ
|13.078
|14.153
|8
|ARTVİN
|12.029
|12.983
|8
|ÇANAKKALE
|15.108
|16.251
|8
|HAKKARİ
|10.597
|11.397
|8
|GAZİANTEP
|17.526
|18.728
|7
|AYDIN
|16.546
|17.649
|7
|HATAY
|14.733
|15.700
|7
|K.MARAŞ
|14.168
|15.070
|6
|NİĞDE
|11.383
|12.078
|6
|KARAMAN
|12.095
|12.826
|6
|ORDU
|15.580
|16.452
|6
|KIRIKKALE
|9.788
|10.329
|6
|MERSİN
|14.177
|14.953
|5
|SAMSUN
|15.899
|16.756
|5
|ERZURUM
|14.361
|15.111
|5
|BATMAN
|9.449
|9.929
|5
|TUNCELİ
|10.273
|10.726
|4
|YALOVA
|16.445
|17.110
|4
|BİNGÖL
|9.271
|9.632
|4
|AMASYA
|11.361
|11.703
|3
|AĞRI
|11.167
|11.490
|3
|KIRŞEHİR
|12.881
|13.240
|3
|VAN
|11.916
|12.169
|2
|ADIYAMAN
|11.573
|11.819
|2
|TOKAT
|12.202
|12.448
|2
|OSMANİYE
|12.661
|12.856
|2
|BARTIN
|16.678
|16.870
|1
|SİVAS
|13.153
|13.259
|1
|MUŞ
|8.517
|8.578
|1
|ŞIRNAK
|6.886
|6.920
|0
|UŞAK
|14.277
|14.244
|0
|DİYARBAKIR
|16.512
|16.401
|-1
|KAYSERİ
|15.840
|15.677
|-1
|YOZGAT
|9.304
|9.201
|-1
|BURDUR
|12.831
|12.599
|-2
|KARS
|14.744
|14.413
|-2
|IĞDIR
|11.181
|10.772
|-4
|Ş.URFA
|10.068
|9.603
|-5
|MARDİN
|8.551
|8.091
|-5
|Türkiye ortalaması
|22.182
|24.834
|12
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