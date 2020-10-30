Esnaf "maske" için 4 dilde farkındalık çalışması başlattı - İSTANBUL

AA

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul genelinde hizmet veren taksi, dolmuş, minibüs, işyerleri için salgın sürecinde maske takılması, fiziki mesafeye uyulması ve temizliğe dikkat edilmesiyle ilgili Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça, "Korona ile mücadelede tercih senin" sloganıyla farkındalık afişleri hazırladı.

14 Ekim'de afişlerin dağıtılmasıyla başlayan farkındalık çalışmasıyla ilgili AA muhabirine konuşan Faik Yılmaz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında başlattıkları farkındalık çalışmasını hem vatandaşı hem de esnafı maske takımına özendirmek amacıyla yaptıklarını vurguladı.

Yılmaz, ekim ayının ikinci haftasından itibaren otobüs ve minibüslerin arkasını, maske takılmasını teşvik eden afişlerle donattıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Minibüse ve otobüse bindiği zaman vatandaşların hem kendi sağlığı hem de çevresi için maske takmasının önem taşıması nedeniyle maske takmayı özendirmek amacıyla böyle bir kampanya başlattık. Taksi, dolmuş, minibüs, işyerleri için maske takılmasıyla ilgili Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça 'Korona ile mücadelede tercih senin" sloganıyla farkındalık afişleri hazırladık. Bunları minibüsler, otobüsler, taksiciler gibi önce ulaşım sektörüne verdik. Sağlık çok önemli. Bizim de devletimize katkıda bulunmamız gerekiyor. Bu kampanyanın başlatılmasıyla devlete yarar sağlamak istedik. Hem kendimiz hem de müşterilerimizi korumak için böyle bir afiş hazırlamayı tercih ettik. Bu afişi görenler fark ediyorlar. Maskesini çantadan çıkarıyorlar. Böylece herkes maskesini kullanmaya başlıyor. Kampanyayı tüm sektörlere yayacağız. Sokakları da afişleyeceğiz. Bu afişleri tüm caddelerdeki dükkanların camlarına yapıştıracağız. İnsanları harekete geçirmemiz lazım."

- "Sürdürülebilir çevre ve ekonomi için bez maske kullanılsın"

Tek kullanımlık maskelerin ekonomiye ve çevreye zararına da değinen Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülke nüfusunun yüzde 50'sinin gün içinde tek kullanımlık bir maske kullanması ve bunu çöpe atmasının bedeli üzerine araştırma yaptık. Tek kullanımlık maske kullanımı ile günlük 40 milyon çarpı 0,65 lira, toplam 26 milyon lira, aylık ise 26 milyon lira çarpı 30 gün hesabıyla toplam 780 milyon liranın çöpe atılmakta olduğunu tespit ettik. Sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir çevre için mutlaka yıkanabilir çift katlı bez maskelere dönmemiz gerekir. Yıkanabilir çift katlı bez maskelerin kullanılmasının önerilmesi noktasında olumlu yönde değerlendirme ve adımlar atılmasını talep ediyoruz. Salgının devam etmesi ekonomiyi, sağlığı ve hayatın her alanını etkiliyor. Tek kullanımlık maskeyle parayı çöpe atıyoruz. Geri dönüşümü de olmadığı için çevreye ve ekonomiye zarar oluyor. Sağlık Bakanlığına konuyla ilgili bez maskenin reklamını yapmak için talepte bulunduk."

Yıkanabilir bez maskenin üretilmesinin desteklenmesi gerektiğini de vurgulayan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tekstil sektörü şu anda maske üretimine döndü. Bez maskeler daha revaçta olmaya başladı. Herkese de yıkanabilir ve çift katlı bez maskeyi tavsiye ediyorum. Şu anda tekstil sektörü bez maskeleri ihracat ediyor. Yurt dışından da bez maskelere talep var. Bez maskeler Avrupa'ya dahil ihracat ediliyor. Çevre ve sağlık için bez maske kullanılmasını öneriyoruz. Çünkü tek kullanımlık maske çevreye ve ekonomiye zarar veriyor. Yaşamımız ve hayatımız için gerçek hastalığı yaşamamak için bez maskeyi tavsiye ediyoruz. O bakımdan Türk vatandaşı olarak halkımıza bez maskeyi ön plana çıkaralım diyorum."