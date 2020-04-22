22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında Halkbank'ın sunduğu "Esnaf Destek Paketi", Trabzon'da lokantacılık yapan Kadir Kerem Ergül'e de ödemelerini yapma imkanı sağladı.
Dede ve baba mesleği lokantacılığı sürdüren Ergül (35),3 yıl önce Ortahisar ilçesinin Bengisu Mahallesi'nde Tirzik Mangal Evi'ni hizmete açtı.
Ergül, annesi ve aile bireylerinin yanı sıra Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığıyla istihdam ettiği 3 çalışanı olmak üzere toplam 7 kişiye ekmek kapısı olan iş yerini, 20 Mart'ta Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kapattı.
Ödemelerini yapmakta zorluk yaşayan Ergül, içinde bulunduğu dar boğazı aşmak için Halkbank'ın sunduğu Esnaf Destek Paketi'nden yararlandı.
Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esnaf olarak her zaman devletin desteğini hissettiğini söyledi.
Halkbank'ın sağladığı krediye başvuru yaptıktan sonra bankaya giderek işlemleri bir hafta içinde tamamladığını belirten Ergül, bu süreçte herhangi bir zorluk yaşamadığını vurguladı.
Ergül, "Bir hafta içinde krediyi aldık. Bankadaki arkadaşlar da çok zor şartlar altında çalışarak, birilerinin sorunlarını çözmeye çalışıyorlar. Burada gerçekten bizleri düşünen bir Halkbank detayı var." ifadelerini kullandı.
Ergül, "Paraf Esnaf Kartı aldım ve memnunum. Bu gerçekten nefes oldu. Hem kredi hem de kredi kartı olarak bizi rahatlattılar. Gerçekten zor bir zamanda güzel dokundular bize. Birçok ürün alırken o kartı kullanacağımı düşünüyorum." diye konuştu.
Toplumun salgın nedeniyle içinde bulunduğu durumun her kesim için zor olduğunu belirten Ergül, esnafa Halkbank'ın imkanlarını değerlendirmelerini tavsiye etti.
Halkbank'ın 'Halk ister Halkbank yapar' sloganının bankanın hizmetiyle birebir örtüştüğünü dile getiren Ergül, "Allah razı olsun onlardan. Bu zor zamanımızda elimizden tuttular bizim. Bir nebze de olsa bizleri ayakta tutmak için bir mücadelenin içindeler." dedi.
"Sağ olsun devlet bizi de bırakmadı"
Devlet eliyle sağlanan desteklerin kendilerini fazlasıyla memnun ettiğini vurgulayan Ergül, şunları kaydetti:
"Sağ olsun devlet bizi de bırakmadı. İnşallah birlikte bu işlerden kurtulacağız. Bu virüse karşı yapılabilecek hiçbir şey yok. Birilerini eleştirip laf yetiştirmek yerine bu süreci en az hasarla atlatabilmek ve bunun neticesinde eski güneşli günlere dönebilmek istediğimiz tek şey."
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