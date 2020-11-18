Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında uygulamaya konulan Esnaf Destek Paketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen esnafa önemli katkı sağladı. Uygulama çerçevesinde 747 bin 801 esnaf ve sanatkar, Halkbank vasıtasıyla toplam 18 milyar 526 milyon lira kredi kullandı.
Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve Kovid-19 salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarların kredi borçlarından nisan, mayıs ve haziran taksitleri ertelenmiş, temmuz, ağustos ve eylül taksitlerine 3’er ay öteleme imkanı sağlanmıştı.
Ekonomik İstikrar Kalkanı düzenlemeleri kapsamında da Halkbank tarafından, nakit akışı sıkıntısı yaşayan esnaf ve sanatkarlara finansman imkanı sağlamak amacıyla Esnaf Destek Paketi adı altında "işletme kredisi" ve "esnaf kredi kartı" fırsatı getirilmişti.
AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredi bakiyesi 2002 yılında 150 milyon lira iken bu yılın eylül ayı itibarıyla 67 milyar liraya, bu kredilerden faydalanan esnaf sayısı da 64 binden 1,5 milyona yükseldi.
ESNAFA 18.5 MİLYAR LİRA KREDİ, 10.5 MİLYAR LİRA KART LİMİTİ
Halkbank tarafından sağlanan krediler kapsamında yürürlüğe konulan, 25 bin liraya kadar limitli, 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 4,5 faizli, 6 aya kadar ödemesiz dönem uygulanabilen Hazine faiz destekli işletme kredisinden şu ana kadar 747 bin 801 esnaf ve sanatkar yararlandı ve toplamda 18 milyar 526 milyon lira kredi kullandırıldı.
Esnaf Destek Paketi kapsamında, 25 bin liraya kadar limitli, 3 aya kadar ödemesiz dönemli ve 12 aya kadar vadeli kullanılabilecek şekilde düzenlenen esnaf kredi kartı sayısı da 557 bin 357’ye ulaşırken, bu kapsamda tahsis edilen kredi kartı limiti 10 milyar 519 milyon lira oldu.
Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan düşük faizli krediler için oluşan gelir kaybına yönelik 2020 yılında 2,2 milyar lira kaynak tahsis edildi, yıl içindeki artışlarla bu tutarın 3 milyar lirayı geçmesi öngörüldü. Bu amaçla 2021 yılı bütçesinde de 3,8 milyar lira ödenek ayrılması planlandı.
HASTANE BORÇLARININ 2.8 MİLYAR LİRASI DAHA OCAKTA ÖDENECEK
Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı devlete ait üniversite ve diş hekimliği fakülteleri hastanelerinin yaklaşık 8,3 milyar liralık ilaç, tıbbi malzeme ve diğer tüm alımlarından kaynaklanan borçlarını da üstlendi.
Bakanlık, bu kapsamda başvuruda bulunan firmaların yaklaşık 6,8 milyar liralık borcunu yapılandırarak 2,5 milyar lirasını ödedi, 2,8 milyar lirasını da Ocak 2021'de ödeyecek.
Böylece Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu hastanelerin mali sorunlarının çözümü konusunda önemli bir adım atılmış oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!