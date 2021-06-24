Esnaf hibe desteği başvuru süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23:59’a kadar uzattık." dedi

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