Esnaf bulduğu parayı polise teslim etti - GAZİANTEP



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü- Parayı bulan şahsın gelişi- Yetkililere parayı teslim etmesi- Emniyetten ayrılışı

Gaziantep'te esnaf bulduğu parayı polise teslim ettiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir esnaf, iş yeri yakınlarında bulduğu parayı polise teslim etti.Atatürk Bulvarı’ndaki iş yerinde gelinlik satışı yapan esnaf Şerif Baltacı (48) iş yerinin karşısında bir miktar para buldu.Baltacı, sahibine ulaşamadığı parayı tutanak karşılığında İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Baltacı’ya duyarlılığından dolayı teşekkür etti.