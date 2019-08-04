Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad kanseri yendiğini açıkladı.

Bir yıl önce yapılan açıklamada, Esma Esad'ın Beşar Esad'la bir hastane odasında çekilen fotoğrafı yayınlanmış ve kötü huylu bir tümör nedeniyle tedavi sürecinin başladığı belirtilmişti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Esma Esad, "Tüm acıları ve bitkinlikleriyle, avantajları ve dezavantajlarıyla yolculuğum sona erdi. Kanseri tamamen yendim" ifadelerini kullandı.

Suriyeli bir ailenin kızı olarak Londra'da doğan ve yatırım bankacılığı yapan Esma Esad daha sonra Beşar Esad'la evlenmişti. Muhalefetin nefret figürlerinden biri olan Esma Esad, muhalifler tarafından 'ölüm leydisi' olarak anılırken, rejim destekçilerinden 'Şam'ın yasemini' şeklinde övgüler alıyor.