Esma Er'e Azerbaycan'dan ödül

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'Türkiye Exclusive Ödülleri' Azerbeycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Gecede ödül alan isimler arasında şarkıcı Esma Er de yer aldı.

'En İyi Kadın Sanatçı' ödülü şarkıcı, Esma Er'e takdim edildi.

Esma Er, yaptığı konuşmada "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Atatürk'ün dediği gibi; 'Herkes bir gün Reis'i Cumhur bile olabilir ama herkes sanatçı olamaz.' diyorum ve Azerbaycan'da daha sık olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İLK ÖDÜL

Esma Er, daha sonra kısa süre önce çıkardığı Zeki Güner ve İskender Paydaş imzalı 'Bi Tek Aşk'ın da ilk ödülünü almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.