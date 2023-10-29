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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eslem Zehra Kızıltuna Antalya Kemer'de arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulundu

        Eslem Zehra Kızıltuna arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulundu

        Eslem Zehra Kızıltuna Antalya'nın Kemer ilçesinde misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulundu. Eslem Zehra Kızıltuna'nın şüpheli ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 09:56 Güncelleme: 29.10.2023 - 09:56
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        Şüpheli ölüm! Üçlü priz kablosuyla asılı bulundu
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        Kemer'de yaşayan 26 yaşındaki Eslem Zehra Kızıltuna, dün gece saatlerinde Kuzdere Mahallesi'nde oturan arkadaşı M.A.A.'nın evine gitti. Misafir olarak kalan Kızıltuna, 2 arkadaşıyla evde geceyi geçirdi.

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        Saat 08.30 sıralarında polisi arayan M.A.A., uyandığında evin kullanılmayan odasında Eslem Zehra Kızıltuna'yı üçlü priz kablosuyla boynundan asılı bulduğu ihbarında bulundu.

        Bunun üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kızıltuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Savcı ve jandarma incelemesi sonrası Eslem Zehra Kızıltuna'nın cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Eslem Zehra Kızıltuna'nın şüpheli ölümüyle ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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