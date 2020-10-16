Eskrimde turnuvalar yarın başlıyor

Türkiye Eskrim Federasyonundan (TEF) yapılan açıklamaya göre 2020-2021 yılı faaliyet programında yer alan 12 yaş altı flöre açık turnuvası Adıyaman ve Bursa ile 12 ve 14 yaş altı epe açık turnuvası da Sakarya'da 17-18 Ekim tarihlerinde yapılacak.
Adıyaman'daki Gölbaşı Spor Salonu, Bursa'daki Çekirge Kapalı Spor Salonu ve Sakarya'daki Serdivan Spor Salonu'ndaki karşılaşmalarda eskrimciler hafta sonunda kürsü için mücadele edecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Murat Atalı, yaşanan gelişmeler nedeniyle bazı farklılıklarla da olsa yeni sezonun başlamasının büyük heyecan oluşturduğunu ifade etti.
Sezonun camiaya hayırlı olmasını dileyen Atalı, "Eskrimi çok özlemiştik. Sporcularımız, normalleşme süreciyle birlikte her ne kadar antrenmanlarına başlamış olsa da uzun zamandır turnuvalardan uzak kalmıştı. O heyecan dolu karşılaşmaları, pistlerdeki dostluğu izlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Her türlü sağlık önlemini alarak yeni sezonumuza başlıyoruz. Bizim için sporcularımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Yeni turnuva sezonumuzun hayırlı olmasını, sağlıkla geçmesini dilerim." şeklinde görüş belirtti.
Geçen sezonun salgın nedeniyle sekteye uğradığını hatırlatan Başkan Atalı, şunları kaydetti:
"2020-2021 faaliyet takvimi sağlık öncelikli olarak titizlikle hazırlandı. Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de yaşanan pandemi süreci sportif faaliyetleri olumsuz yönde etkilerken, geçtiğimiz haziran ayı itibarıyla normalleşme süreciyle birlikte eskrimcilerimiz antrenmanlarına başlamıştı. Federasyonumuz bu hafta sonu itibarıyla salgınla mücadele tedbirlerini uygulayarak faaliyetlerine başlıyor. Her türlü yarışma, turnuva ve şampiyona için öncelikle Bakanlığımız Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden onayımızı alıyoruz. Turnuvalarımız sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun, günlük programda toplam katılımcı sayısı 100'ü geçmeyecek şekilde organize edilecek."
Sezonda Adıyaman, Ankara, Bursa, Kahramanmaraş, Karabük, Konya, Manisa, Sakarya, Sivas ve Trabzon turnuvalara ev sahipliği yapacak.
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