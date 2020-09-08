Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? Şeklindeki sorular dizinin izleyicileri tarafından merak konusu oldu. EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hayranlarını heyecanlandırdı.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. yeni sezonun ne zaman başlayacağıyla ilgili henüz açıklama gelmedi.