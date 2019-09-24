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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu ile bu akşam izleyici ile buluşacak. Yaz başında sezon arasına giren diziler, Eylül ayı itibari ile birer birer yeni sezon bölümleriyle ekranlardaki yerlerini alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz da sezon finali yapan diziler arasında yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon bölümleri ile ilgili detaylar haberimizde.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON BÖLÜMÜ
"Ben savaşı başlattım ama cepheler henüz belli değil!"
— Eşkiyatv (@eskiyatv) September 19, 2019
Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çeker. Bu değeri çok büyük olan icadın ilk denemesi, kopacak olan fırtınanın fitilini ateşler. Yeni silahın hedefindeki ilk kişinin ölümüyle başlayan savaşta, cepheler kolay oluşmayacaktır. Diğer tarafta Çakırbeyliler ve dostlarının, İstanbul'un dört bir yanından yükselttiği sesler de başlatılan yeni savaşın ilanı olacaktır. Hızır Çakırbeyli, sadece işinde değil, aşk hayatındaki buluşuyla da olay yaratır. Uzun bir aradan sonra kalbini açtığı Sevda'nın, babası ve amcasının da masada oturuyor olması, işleri karıştıracaktır. Kız tarafı, ikilinin arasındaki ilişkiyi resmiyete dökmek için hızlı davranmak gerektiğini düşünürken, Çakırbeyli hanesi bu duruma sıcak bakmamaktadır. Hısım mı yoksa hasım mı olacağı henüz belli olmayan masanın yeni üyelerinin, kendi aralarındaki anlaşmazlık da Hızır ve Sevda ikilisinin geleceği üzerinde etkili olacaktır.
— Eşkiyatv (@eskiyatv) September 3, 2019
SELDA ALKOR, NAZ ELMAS VE BURAK SERGEN EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA
5. sezonuyla ekranlara gelecek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna usta isim Selda Alkor ve deneyimli oyuncular Naz Elmas ile Burak Sergen'in katıldığı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.
— Eşkiyatv (@eskiyatv) August 28, 2019
ATV YAYIN AKIŞI - 24 EYLÜL
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
23.50 Kimse Bilmez
02.20 Yeter
05.00 Kırgın Çiçekler
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