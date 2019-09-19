Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ile birlikte seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. EDHO oyuncu kadrosuna yeni sezonda sürpriz oyuncular katılacak. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? İşte EDHO dizisine dair detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon bölümlerinin başlayacağı tarih henüz netleşmedi. Ancak dizinin resmi Twitter sayfası üzerinden 5. yeni bölümüyle yakında ekranlarda olacağı iafde edildi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA SÜRPRİZ OYUNCULAR

5. sezonuyla ekranlara gelecek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna usta isim Selda Alkor ve deneyimli oyuncular Naz Elmas ile Burak Sergen'in katıldığı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

EDHO 4. SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır. Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratacaktır. Tahsin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla asıl düşmanına bir adım daha yaklaştığını düşünen Çakırbeylileri kötü bir sürpriz beklemektedir.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.