Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı, yok mu? Yeni sezon ne zaman? Soruları dizi severler tarafından merak ediliyor. EDHO dizisi her salı akşamı ATV ekranlarında yayınlanıyordu. Yeni sezon için nefesler tutuldu, Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı, yok mu? Yeni sezon ne zaman? İşte yanıtı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BUGÜN VAR MI?

15 Eylül ATV yayın akışına göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yayınlanmayacak. Onun yerine Arabalar 3 yabancı sinema filmi olacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı.

İşte EDHO'nun sezon açılış tarihleri:

2. sezon ilk bölümü 20 Eylül 2016 Salı

3. sezon ilk bölümü 19 Eylül 2017 Salı

4. sezon ilk bölümü 25 Eylül 2018 Salı

5. sezon ilk bölümü 24 Eylül 2019 Salı