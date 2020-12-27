Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. yeni bölümüyle Salı akşamı ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Fenomen dizide merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 177. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Alpaslan Çakırbeyli için masada yapılan oylamada, yediye beş infaz kararı çıkar. Alınan bu karara rağmen intikamından vazgeçmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşer. İnfazına el kaldıranlara yaptığı saldırıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amacına bir adım daha yaklaşır.
Karşısında kim olursa olsun silahını indirmeyen Alpaslan Çakırbeyli’ye en büyük desteği ise ters düştüğü amcası Hızır Çakırbeyli verir. Tipi ise masada Alpaslan’ın ölümüne el kaldıran Rafet’in peşine düşer.
Hamdi Korkmaz, oğulları ve kayınbiraderine yapılan saldırının faturasını Avni’ye keser. Alpaslan’ın ölmesini isteyen Hamdi Korkmaz, intikamının alınması için Avni’yi tehdit eder.
İdris Reis’in oğlu Kaya için Haşmet Façalı’nın kızı Didem’i istemesi aileler arasında gerginliğe yol açar. Bu sürtüşmenin bitmesi için plan yapan Hayriye Çakırbeyli, planını uygulamak için ilk adımı atar.
Oğlu Hızır Çakırbeyli’nin yuvasını yıkmasına da kayıtsız kalamayan Hayriye Çakırbeyli, Bahar Sincanlı’nın karşısına geçerek tehdit eder. Kaynak: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan’dan sürpriz hamle
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 178. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
— atv (@atvcomtr) December 27, 2020
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