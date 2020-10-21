Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. son bölümü ile 20 Ekim Salı akşamı TV ekranlarında yayınlandı. Peki şimdiden merakla beklenen EDHO 169. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 168. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan’ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır. Ölümden dönen Hızır Reis, sorumlusu Bahar Sincanlı’yı affetmiştir. Buna rağmen Bahar Sincanlı’nın infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bırakır.

Bahar Sincanlı’nin kalemini eşi Ömür Çakırbeyli’ye rağmen kırmakla yetinmeyen İlyas, abisinden habersiz verdiği kararlara bir yenisi ekler. Korkmazlarla süren savaşta herkesin sevdiği Şahin Ağa arada kalır. İlyas, Yaman’a ise büyük bir ders verir. Masadan kovulmasına rağmen intikam ateşi sönmeyen Alpaslan’ın, pervasız davranışları devam eder.

Herkesten habersiz Yaman Korkmaz’ın gizli mekanına baskın yapan Alpaslan’ın bu kez başı büyük bir belaya girer ve rehin düşer. Yardımına ise canından çok sevdiği amcası koşar. Hemen her fırsatta hırsızların başı olduğunu iddia eden Yaman Korkmaz’ın ise arkasındaki gücün babası olduğu ortaya çıkar.

Çakırbeyliler, Sincanlılar ve Korkmazlar’ın birbirleriyle olan düşmanlığı her geçen gün artarken, bir gelişmede Façalı ailesinde yaşanır. Haşmet Façalı’nın büyük sırrı ortaya çıkar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 169. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. EDHO 169. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.