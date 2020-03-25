Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 161 bölüm ile 24 Mart salı akşamı ekranlara gelmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde izleyiciyi heyecanlandıran birçok gelişme oldu. İzleyiciler şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 162. yeni bölüm fragmanına kilitlendi. İşte ayrıntılar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

''Teyzem, Altan'ın elinde amca!''

İlyas ve Behzat, onları iyi tanıyan düşmanları tarafından dolduruşa getirilerek tuzağa çekilmişken, Tufan'dan umulmadık bir yardım gelmiştir; fakat iki dostun ölümden kıl payı kurtulmasını sağlayan bu yardım değil Alparslan olacaktır.

ÇAKIRBEYLİLERE YENİ BİR CEPHE

Kepelilerin ortaya çıkışıyla birlikte karşılarında yeni bir cephe daha açılan Çakırbeyliler, Altan ile olan savaş devam ederken yeni bir düşmanın onlara güç kaybettireceğinin farkındadırlar.

DOĞAN BABA DEVREYE GİRİYOR

Hızır, Altan belası son bulana kadar etrafında ona ayak bağı olacak kim varsa uzlaşılmasını ister. Bu yüzden Kepelilerle Façalıların arasını bulmak için herkes tarafından sözü dinlenen Doğan Baba devreye girecektir.

CEYLAN TUZAĞA DÜŞÜYOR

Altan, Hızır'ı bir türlü alt edemeyince, yaptığı her planı bozmayı başaran, ondan hep bir adım önde olan iki ismi, Ceylan ve Alparslan'ı hedefine koyar. Bu planda en etkili olacak isim ise Tufan olacaktır. Öncelikle Ceylan'ı tuzağa düşüren Altan, Hızır'ın sevdikleri için canını feda edebileceğini bilmektedir.