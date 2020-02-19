19 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 158. yeni bölüm fragmanı, dizinin dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından izleyicilerin gündeminde. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yine heyecan çok yüksekti. Şok üstüne şok yaşanan dizi de Tufan ve Boran'ın karşı karşıya geldiği anlar gerilimi yükseltti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. son bölüm ve 158. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 157. SON BÖLÜM
Bicoların, yeğenleri Demet üzerinden kurdukları intikam planı, Boran'ın kolayca tuzağa düşmesine neden olmuştur. Tek dertleri kardeşlerinin ölümü olmayan Bicolar, Boran'ın masum sandığı Demet üzerinden, Hızır'a kaptırdıkları paraların da yerini öğrenmeye çalışırlar. Masum birinin ölümüne neden olmaktansa bildiği her şeyi paylaşmaya razı olan Boran'ın anlattıkları, masanın Tufan üzerine kurduğu tüm planları boşa çıkaracaktır. Boran'ı öldürecek şey ise Bicoların silahından çıkacak kurşundan önce, sevdiği ve güvendiği kadının onu aldattığı gerçeğiyle yüzleşmek olacaktır.
Paraların yeri ile birlikte Nasuh'un yaşadığı bilgisini de edinen Bicolar, çok geçmeden bu bilgiyi Altan ile paylaşırlar. Altan için her şey yolunda giderken Hızır için ise durum bunun tam aksidir. Hızır, Nasuh'u konuşturarak nihayet Feyyaz'ın hain olduğu öğrenen Damla'nın hayatının tehlikede olduğunu öğrendiğinde artık her şey için çok geç kalınmış olacaktır. Boran'ın düşmanlarıyla paylaştıkları yüzünden sadece para değil itibar da kaybeden masanın tüm bu yaşananların üstesinden gelmesi kolay olmayacaktır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 158. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 158. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın Pazar akşamı yayınlanması bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili bilgi geldikçe ayrıntılar haberimizde yer alacak.
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