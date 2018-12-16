Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı, yine heyecanlı sahnelerle tüm dikkatleri üstüne çekti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır, Alpaslan'ın birileriyle görüştüğünü, ancak ne yapmaya çalıştıklarını anlamadığını söylüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detayları haberimizde...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 120. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 119. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Savaş sürüyor!

Tuncay tarafından kaçırılıp sorguya alınan Hızır Çakırbeyli, kendisine ve yeğenine yapılanların bedelini Sultan'a ağır ödetmiştir. Dostlarının başına gelenlere kayıtsız kalamayan Boran da ibret-i alem için sokakları savaş alanına çevirir. Sultan'ın işini devam ettiren her kim olursa sonunun ne olacağını açıkça görecektir. Çakırbeylilerin savaştığı düşmanların içinde en tehlikelisi olan İzzet'in ise artık sabrı kalmamıştır. En büyük olma yolunda, devlet içindeki hainleri arkasına alarak Hızır ve İlyas'tan bir an önce kurtulmanın planlarını yapar. Tuncay, İzzet'in bu planları doğrultusunda ilk iş olarak en kolay lokma olan Cengiz'i ağına düşürür. Meltem'in açığa çıkmasına neden olabilecek bu anlaşma, yakın zamanda Alparslan'ın başının belaya girmesine de sebebiyet verebilir.