Ediz Bahtiyaroğlu’nu vefatının 8. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anan Eskişehirspor, "Kanatlanıp uçtuğun yerde bahtiyar ol” notuna yer verdi. ‘Tükenmiş Nefeslere’ bestesi eşliğinde duysal bir video da paylaşan EsEs, Ediz’i unutmadı.

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