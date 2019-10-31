Son zamanlarda maddi sıkıntılarla boğuşan Eskişehirspor'da futbolcular kulüpten ödeme alamadıkları için dün yapılacak olan akşam antrenmanına çıkmamışlardı. Uzun süredir kendilerine ödeme yapılmadığını belirten futbolcular, bugün de Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde yapılması planlanan antrenmana çıkmadı.

3 Kasım Pazar günü sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Eskişehirspor’da futbolcuların maça nasıl hazırlanacakları merak ediliyor.