Sezona oldukça kötü başlayan Eskişehirspor’da takımın kötü gidişatı ve borçların yanı sıra yönetimin kendi içerisindeki çatışması sonucunda kulüpte kazan kaynamaya devam ediyor. Eskişehirspor’da Osman Taş, dün düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Fuat Çapa ve kulüp yönetimiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Osman Taş’ın açıklamalarının ardından Siyah Kırmızılı camianın Basın Sözcüsü Mustafa Topkaya da Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde bugün bir basın toplantısı düzenledi. Topkaya, Osman Taş’ın istifasını onayladıklarını ve şu anda Eskişehirspor’un resmi başkanı olmadığını söyledi. Osman Taş'ın Fuat Çapa hakkında söylediklerine değinen Topkaya, "Osman Taş’ın dün yapmış olduğu bir basın toplantısı var. Osman Taş başkan adayı olduğunu açıkladıktan sonra belli başlı görüşmeler yaptı. Daha sonra birlikte hareket edelim diyerek yönetiminde olmamı istedi. Fuat hocayla ilgili açıklamalarda bulundu. Ben görüşmelerde olduğum için bunları açıklama sorumluluğu hissediyorum. Hocayla yapılan görüşmede kendisi de vardı. Fuat hoca sözleşmeyle ilgili rakamı kendiniz belirleyin demişti. Bu konuşmanın içinde bizzat Osman Taş vardı. Bütçenin Fuat Çapa ile alakalı olan kısmında her şeyden haberdardı ama haberdar değilim gibi bir ifade kullandı. Fuat Çapa’ya yönelik açıklamaları konusunda ben bunu kabul etmiyorum. Daha sonra muhtemelen kişisel bir şeye döndü olay. Verdiğimiz sözleri tutmamız gerekirdi" diye konuştu.

"OSMAN TAŞ, BAŞKAN DEĞİLDİR"

Osman Taş'ın kulübün resmi başkanı olmadığını vurgulayan Topkaya, "2 milyon Euro bütçem var diyerek, yönetimden para istemiyorum diyerek çıtayı yükseltti. Beklentilerin hiçbiri yerine gelmedi ve daha sonra da istifa etti. 9 Ağustos tarihinde kulübün yazılı istifa dilekçesini sundu. Daha sonra yönetim kurulu istifa dilekçesini işleme koydu. Kendisi şu anda Eskişehirspor’un resmi başkanı değildir. Karar defteri şu anda kulüpte olmadığı için bunu belgelendiremiyoruz. Benim istifamı istediğini söyledi. Kendisi benim istifamı isteyebilecek yetkide değildir, kendisi de benim gibi bir yöneticidir. Karar defterinde 8 imza ile tekrar başkan seçilirse tabi ki hukuki yol budur. O zamanda kendisi başkan olur ama şu anda Osman Taş Eskişehirspor’un başkanı değildir" ifadelerini kullandı.