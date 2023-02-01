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Eskişehirspor transfer yasağını kaldırdı!

Eskişehirspor, Trabzonspor’a olan borcunu ödemesinin ardından 4 yılın sonunda transfer yasağını kaldırdı

Giriş: 01.02.2023 - 20:52 | Güncelleme: ABONE OL
Eskişehirspor transfer yasağını kaldırdı!
İHA

Eskişehirspor son olarak Trabzonspor’a borcunu ödeyip, borcu bulunan tüm kulüp antrenör ve futbolculardan gerekli imzaları alarak transfer tahtasını 4 yılın sonunda açtı.

Eskişehirspor’un yeni göreve gelen başkanı Erkan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulübün transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Başkan Koca paylaşımında, “Tüm Eskişehirspor camiasına hayırlı uğurlu olsun. Transfer tahtamız açılmıştır. Eskişehirspor sonsuza kadar yaşayacaktır. Karanlık aydınlığa dönüşür elbet. Siz o gün bayramı, kutlamayı görün” ifadelerine yer verdi.

Aynı dakikalarda Trabzonspor Kulübü resmi sosyal medya hesabından, Erkan Zengin’in ücretinin ödendiğini şu ifadelerle duyurdu;

“Kulübümüz ile Eskişehirspor Kulübü arasında Erkan Zengin transferi dolayısıyla devam eden hukuki süreç, ilgili kulübün gerekli ödemeyi bugün itibarıyla kulübümüz banka hesabına yatırması ile birlikte son bulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Eskişehirspor Kulübü ise borcun ödenmesinden sonra kalkan transfer yasağını Cem Yılmaz’ın filminden alıntı yaparak, esprili bir dille duyurdu. Paylaşımlar kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.

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