Eskişehirspor'da Önder Karaveli dönemi sona erdi
Eskişehirspor yönetimi, teknik direktör Önder Karaveli ile anlaşarak yollarını ayırdı
Giriş: 08.04.2024 - 11:29 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:29
Eskişehirspor yönetimi, teknik direktör Önder Karaveli ile yapılan görüşme sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Teknik direktörümüz Önder Karaveli ile yapılan görüşme sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Önder Karaveli ve ekibine vermiş oldukları emekler için teşekkür ederiz.”
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