27 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eskişehirspor Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
Anemon Otel'de yapılması planlanan kongreye, 799 delegeden sadece 37'si geldi. Yeterli çoğunluk sağlanamayınca ertelenen genel kurul, 3 Ocak 2019 Perşembe günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, her şeyin başında birlik ve beraberliğin yattığını belirterek, kentin güç birlikteliğine ihtiyacının olduğunu söyledi.
Ünal, kentteki kavgaların ve husumetlerin Eskişehirspor'a zarar verdiğini vurgulayarak, "Eskişehirspor için güç birlikteliği sağlanmalıdır. Gün birlik günüdür." diye konuştu.
Altyapıdaki hocalara teşekkür eden Ünal, şunları kaydetti:
"Bugün altyapıdan yetişip, A takım kadrosunda yer bulan bütün futbolcuları transfer etmek istiyorlar. Türkiye'nin en önemli futbol kulüplerinden birisi mevcut kadromuzdan 5 futbolcu istiyor. Bizim oyuncu satmak gibi bir düşüncemiz yok. Küllerinden yeniden doğabilen bir camiayız. Ligde 16 puan topladık. Bugün Fenerbahçe'nin 16 puanı var. Eskişehirspor'un kadrosundaki çocuklar asgari ücretle oynuyor. Eskişehirspor camiası ve takımı yaşamalıdır. Yaşaması için de layık olduğu yer Süper Lig'dir. Transfer yasağı kaldırılmalıdır. İmza vermeyenlerin yüzde 85'inin muvafakatnamesini aldım. İmza verenlere teşekkür ediyorum. Yüzde 15 toplanacak imza var. Ufak tefek sorunlar var. İnşallah onları da alacağız."
Halil Ünal, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden siyah-kırmızılı takımın sezonun ikinci yarısı için hazırlıklara 2 Ocak'ta Antalya'da yapılacak kampla başlayacağını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!