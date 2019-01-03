03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gergin bir ortamda gerçekleşen kongreye eski başkanlardan Mesut Hoşcan ile Eskişehirspor’un mevcut Başkanı Halil Ünal’ın borç kavgası damga vurdu. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği kongre, başkan adayı belirlenemediğinden dolayı 18 Ocak tarihine ertelendi. Böylece Eskişehirspor’da kongre 2’nci kez ertelenmiş oldu. Bir sonraki kongreye kadar kimin başkan adayı olacağı ise merakla bekleniyor. Ayrıca toplantıda kulübün mevcut borcu da açıklanırken toplam borcun 158 milyon 548 bin 769 lira 71 kuruş olduğu öğrenildi. Toplantıda konuşan Eskişehirspor mevcut Başkanı Halil Ünal, bir daha başkan adayı olmayacağını belirterek kongreye katılanlardan helallik istedi. Ünal, "Üniversitenin salonunda bu arkadaşlar göreve geldi. Geldikleri gün kulübün eski bilanço borcu TL bazında 184 milyon 516 bin liraydı. O günkü döviz bazında 39 milyon Euro’ydu. Peki biz bugün neyle geldik karşınıza? 13 aylık süreçten bahsediyorum. 153 milyon 742 bin TL’dir. Euro bazında da 25 milyon Euro’dur. Toplam net borcudur. Değerli arkadaşlar 14 milyon Euro borç azaltıyorsunuz, bir kuruş geliri olmayan bir takım yönetiyorsunuz. Bizim taraftarımız hep sportif başarı bekler ama birde şöyle bakmak lazım, bu takım kümede geçen yıl nasıl kaldı? Hep hibe bularak yönetmek zorundasınız, hep destek bularak yönetmek durumundasınız. Bu 41 arkadaş bunu başardı. Bu 41 arkadaşın tek destekçisi sizlerdiniz, icra kurulumuzdu ve taraftarımızdı. Bu para böyle düştü geldi. Takdir ederseniz birazda bizim emeğimiz vardır. Dosyalar kapatılırken, borçlar azaltılırken, sözleşmeler yapılırken rakamların aşa çekilmesinde hiç tekrar borçlanmadan mevcut kredileri tüketerek, oyuncuların alacaklarını azaltarak, dosyaların bir kısmını kapatıp bir kısmını yapılandırarak bu noktaya gelmişiz. Bu hesaba itiraz eden her arkadaşım salondan çıkınca kulübe gider muhasebeden merak ettiği her şeyi öğrenir" dedi.
"BİZLER KÖTÜ BAŞKANIZ, SEN MELEK BAŞKAN"
Eskişehirspor’un eski başkanlarından Mesut Hoşcan ise, "Halil Ünal’ı tanımasam yemin ederim deminki konuşmasında sarılacağım, gözlerimden yaşlar akacaktı. Tam bir ilüzyon, helal olsun. Ben bu konuyla ilgili kendisini tebrik ediyorum. Çok güzel bir ilüzyon izledik. Sonunda olay birlik ve beraberlik olayına katılıyor. Doğrudur. Bu kulübün bir tek şeye ihtiyacı var. Birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bugün son kez konuşacağım. Başkan sürekli ödenmeyen futbolcularla ilgili isimleri koyarken ne tesadüf bizim dönemimize denk geliyor. Senin dönemindeki Kamara, Ümit Karan, Tello, Servet, Necati’nin paralarını milyon Euro’larla kim ödedi? Başkanlığı bırakmama rağmen bir dünya futbolcunun ödemesini yaptım. Nerede bu oyuncular? Bizler kötü başkanız sen melek başkan. Kongre üyeleri hep korkutuluyoruz. Korkmayın. Kim gelirse gelsin daha iyi yönetir. Ben bundan adım gibi eminim" diye konuştu.
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