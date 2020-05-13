Eskişehirspor antrenmanlara başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, lig hazırlıklarına kaldığı yerden devam ediyor. Siyah-kırmızılı ekip, korona virüs salgını dolayısıyla uzun bir süre sonra takım olarak bugün antrenmana çıktı. Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde toplanan takım, 2 gruba ayrılarak antrenmana başladı. Teknik Direktör Mustafa Özer yönetiminde hazırlıklarını sürdüren EsEs, aktivasyon koşusu yaptı. Sosyal mesafe kurallarına uyan futbolcular koşunun ardından idmanı noktaladı.

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