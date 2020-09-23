Eskişehirspor'da kulüp başkanı Mustafa Akgören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda Altay ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti.

Genç futbolcularla mücadele ettikleri ligde ilk iki haftada 1 puan alabildiklerini hatırlatan Akgören, şöyle konuştu:

"Camiamızdan genç futbolcularımıza destek bekliyoruz. Altay maçının hazırlıklarına devam ediyoruz. Altay, tecrübeli ve güçlü bir ekip. Bu hafta sonu Altay maçında puan ya da puanlar alacağız. İzmir'den puan ya da 3 puanla döneceğiz. Sezonun ilk 3 puanını almak için elimizden geldiğince mücadele edeceğiz."

Siyah-kırmızılı takım, sezonun ilk haftasında deplasmanda Ankaraspor'a 1-0 yenildi, ikinci haftada ise evinde Adanaspor'la 0-0 berabere kaldı.