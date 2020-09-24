TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor sezona 20,2 yaş ortalamasıyla oluşan kadrosuyla başladı.
Eskişehir temsilcisi, Süper Lig'den düşüp bir alt ligde mücadele ettiği ilk yıl olan 2016-2017 sezonunda 23,3 ve 2017-2018 sezonunda 22,7 yaş ortalamalarıyla sahada yer aldı. Bu dönem en tecrübeli isimler, 1981 doğumlu Hürriyet Gücer ile Uğur İnceman'dı.
Siyah-kırmızılılar, geçmiş dönemde forma giyen futbolcularına olan borçları nedeniyle 2018-2019 sezonu öncesi kadrosuna kattığı oyunculara lisans çıkartamadı. Daha sonra sorun çözülerek yeni transferler kadroya dahil edildi.
Hem 2018-2019 hem de transfer yasağının devam ettiği 2019-2020 sezonlarında 22,2 yaş ortalamasına sahip Eskişehirspor'da en tecrübeli oyuncular, 1984 doğumlu Sezgin Coşkun ve 1985 doğumlu Kıvanç Karakaş'tı.
Eskişehirspor, bu sezon ise büyük çoğunluğunu altyapısından yetişen futbolcuların oluşturduğu kadroyla mücadele ediyor. Yaş ortalamasını geçen sezona göre düşürerek 20,2'ye indiren ekipte kadroya yine Sezgin Coşkun ve Kıvanç Karakaş ağabeylik yapıyor.
AKGÖREN: ESKİŞEHİRSPOR'UN BİRKAÇ SENEYE DAHA İHTİYACI VAR
Kulüp başkanı Mustafa Akgören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güçlü altyapılarından yetiştirdikleri futbolcularla mücadele ettiklerini söyledi.
Çok genç bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Akgören, şöyle konuştu:
"Futbolcularımız sahada ellerinden geldiğince mücadele ediyor. Gençlerimize güveniyoruz. Onların mücadelesine daha fazla destek verilmelidir. Bazı genç futbolcularımız da artık bu ligde tecrübe kazandı. Şu anda dimdik ayaktayız. Gençlerimizle Eskişehirspor bayrağını yere düşürmeyeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam ediyoruz. Eskişehirspor'un birkaç seneye daha ihtiyacı var. Sabır bekliyoruz. 2-3 yıl içinde mutlaka daha iyi yerlere geleceğiz."
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