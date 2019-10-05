05 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Cemal Alpay
Eskişehirspor: Melih Ağa, Sissoko (Dk. 83 Mete Kaan Demir),Berkay Tolga Dabanlı, Sekidika, Emre Güral, Milinkovic (Dk. 52 Kıvanç Karakaş),Issah (Dk. 46 Halil İbrahim Öner),Erdal Akdari, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Özcan, Cemali Sertel
Fatih Karagümrük: Saranov, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Darri (Dk. 77 Mervan Çelik),Zeki Yıldırım (Dk. 69 Barış Özbek),Erkan Zengin, Emeghara (Dk. 90 Alparslan Erdem),Koray Altınay, Sabo, Çağrı Ortakaya, Bülent Cevahir
Goller: Dk. 19 ve Dk. 25 Erkan Zengin, Dk. 50 Emeghara (Fatih Karagümrük),Dk. 55 Emre Güral ( Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Koray Altınay, Dk. 39 Barış Başdaş, Dk. 49 Darri, Dk. 57 Sabo, Dk. 76 Saranov, Dk. 79 Erkan Zengin, Dk. 80 Barış Özbek (Fatih Karagümrük),Dk. 43 Emre Güral, Dk. 59 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 79 Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor)
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Eskişehirspor, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük’e 3-1 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Milinkovic’in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa iyi yükselen Erdal Akdari, kaleciyi geçemedi.
16. dakikada Çağrı’nın yerden vurduğu sert şutu kaleci Melih direk dibinden çıkardı.
19. dakikada gelişen Karagümrük atağında Erkan Zengin takımını öne geçiren golü attı. Ceza sahasında topla buluşan Erkan, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi. 0-1
25. dakikada Karagümrük’ün ceza yayında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Erkan Zengin, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. 0-2
34. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrasında oluşan karambolde topla buluşan Zeki Yıldırım’ın şutu direkten döndü.
50. dakikada Erkan’ın pasında topla buluşan Emeghara rahat pozisyonda topu filelerle buluşturdu. 0-3
56. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topa iyi vuran Emre Güral, farkı ikiye indirdi. 1-3
85. dakikada Jesse’nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet Özcan, müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.
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