TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 4-1 yendi.

Stat: Eskişehir

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Burak Cansız

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Alperen Kocabaş, Mevlüt Çelik, Hasan Ulaş Uygur (Dk. 72 Berkay Tanır),Bedirhan Altunbaş, Erdal Akdar, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furkan Balaban (Dk. 46 Metehan Altunbaş),İbrahim Halil Öner (Dk. 80 Doğukan Ünal),Kıvanç Karakaş, Cemali Sertel

AdanaDemirspor: Muhammed Şengezer, Mehmet Uslu, Adil Demirbağ, Aosman (Dk. 68 Vedat Bora),Erkan Zengin, Volkan Şen (Dk. 59 Berk Yıldız),Traore, Mehmet Akyüz, Hasan Kılıç, Tarık Çamdal (Dk. 76 Rassoul),Tayyip Talha Sanuç

Goller: Dk. 11 Volkan Şen, Dk. 35 Mehmet Akyüz, Dk. 55 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 57 Hasan Kılıç (Adana Demirspor),Dk. 49 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)

Kırmızıkartlar: Dk. 62 Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor),Dk. 62. Erkan Zengin (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Ekrem Kılıçarslan, Dk. 41 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 59 Kıvanç Karakaş, Dk. 70 Alperen Kocabaş, Dk. 88 Erdal Akdar, Dk. 90+3 Cemali Sertel (Eskişehirspor),Dk. 45 Tarık Çamdal, Dk. 89 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)