Stat: Eskişehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Temel, Anıl Usta

Eskişehirspor: Ebrar Yiğit Aydın, Bilal Ceylan (Dk. 85 Emir Omurtak),Sezgin Coşkun, Furkan Balaban, Selman Çiftkanatlı (Dk. 67 Berkay Tanır),Tolga Yakut (Dk. 80 Doğukan Ünal),Mehmet Özcan, Furgan Polat, Bedirhan Altunbaş, Onur Bayramoğlu, Buğra Çağlıyan

İstanbulspor: Halil Yiğit Yitmez, Nascimento, Mehmet Yeşil, Eslem Öztürk (Dk. 77 Melih Kabasakal),Berkay Görmez, Yusuf Ali Özer (Dk. 59 İbrahim Yılmaz),Uygar Mert Zeybek (Dk. 60 Kağan Miray Bağış),Rıdvan Şimşek, Egehan Gök (Dk. 46 Erdem Şen),Alperen Mehmet Çaylak, Berk Ali Nizam (Dk. 71 Muhammed Enes Durmuş)

Goller: Dk. 37 Yusuf Ali Özer, Dk. 44 Berkay Görmez, Dk. 90 Erdem Şen (İstanbulspor)

Sarıkartlar: Dk. 47 Erdem Şen, Dk. 49 Nascimento (İstanbulspor),Dk. 79 Tolga Yakut, Dk. 84 Berkay Tanır (Eskişehirspor)