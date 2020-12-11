Cuma namazında yağmur duası

AA

Bursa'da tarihi Ulu Cami başta olmak üzere, cuma namazının ardından kuraklığa karşı yağmur duası edildi.Kentteki camilerin içlerini ve avlularını dolduran vatandaşlar namaz sonrasındaki duaya eşlik etti.

Çanakkale'deki camilerde de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe okundu.Cuma namazının ardından da yağmur duası yapıldı.

- Spor salonlarında yağmur duası

Balıkesir'de havaların soğuması nedeniyle cuma namazlarında camilerde yoğunluğun önüne geçmek için spor ve düğün salonları cemaate açıldı.Vatandaşlar Muharrem Hasbi Koray Anadolu Lisesinin spor salonunda kıldıkları cuma namazının ardından yağmur duasına katıldı.Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Yalova'daki camilerde de yağmur duası edildi.