O kentimizde yoğun bakımlar kapatıldı!

DHA

Sağlık Bakanlığı’nın son 1 ayda açıkladığı koronavirüs risk haritasında Eskişehir, Türkiye’nin vaka sayısı en yoğun olan iller arasında zirvede yer aldı. Bakanlığın mart ayına ilişkin verilerinde vaka sayısı, 100 bin kişide 547,21 seviyesine düşen kentte son 15 günde yeni koronavirüs vakası görülmemesi sevindirdi. Pandemi tedavisi uygulanan Eskişehir Şehir Hastanesi’nin yanı sıra Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yoğunluk nedeniyle açılan koronavirüs yoğun bakım servisleri de kapatıldı.

HATIRLATMA DOZU İHMAL EDİLMEMELİ

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, Covid sürecinde çok yoğun bir çalışma temposu yaşadıklarını ancak vakaların azalmasıyla yoğun bakım ve Covid servisine dönüştürülen alanların kapatıldığını söyledi.

Şehir Hastanesi’nde 1200 civarında hastane yatağı olduğunu ve yaklaşık 400’ünün pandemi servis yatağı olarak kullanıldığını anlatan Bildirici, “150 Covid yoğun bakım, 400 Covid servis hastasından bugün müjde ile söyleyebilirim ki, Eskişehir Şehir Hastanesi'nin yoğun bakımında 2 tane Covid pozitif hasta, 1 tane de Covid pozitif servis hastası yatıyor. Bugün itibarı ile toplam 3 hastamız hastanemizde tedavi görüyor. En büyük beklentimiz bu hastalığın normalleşmesi ve sıradanlaşması ama unutmamak da gerekiyor ki bunun sağlanabilmesinin en önemli koşullarından birisi de aşılarımızı tamamlatmak ve özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemek” diye konuştu.

"BU GÜNLERE GELEBİLMEK GÜZEL"

Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Ahmet Volkan Yıldırım ise yoğun bakımların kapatılmasıyla boş yatak görebildikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Pandemi sürecinde oldukça yoğun zamanlar geçirdiklerini kaydeden Yıldırım, “Geçtiğimiz aylar gerçekten çok yoğundu. Çok fazla yoğun bakım ek yatakları açmak zorunda kalmıştık ve onları hep dolu takip ediyorduk. Şimdi tek yoğun bakıma kadar düşebildik. O yoğun bakımda da çok ciddi bir yoğunluğumuz yok. 3 tane Covid pozitif hastamız kaldı. Onların takiplerine devam ediyoruz. O geçtiğimiz yoğun günleri düşündüğümüz zaman bu noktaya gelmemiz sevindirici ve gerçekten iyi hissettiriyor. Ama yine de tedbiri elden bırakmamamızı öneririz. Hiçbirimiz tekrar eski günlere dönmeyi istemiyoruz. İnsanların kendilerini kalabalıkta ve riskte hissettikleri yerlerde yine de maske takmasını önerebiliriz. Önceden boş yatak göremiyorduk, boş yatak sıkıntımız çoktu. Devamlı yeni yoğun bakımlar açmak zorunda kalıyorduk. Bu günlere gelebilmek güzel” dedi.

RİSK HARİTASI MAVİYE DÖNDÜ

Öte yandan koronavirüs aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz aşı olanların nüfusa oranı yüzde 86,2’ye çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında Eskişehir, daha önce 'çok yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkle gösterilirken, vakaların azalmasıyla birlikte ‘düşük risk’ anlamında gelen maviye döndü.