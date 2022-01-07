O şehirde müzik yayınlarına saat kısıtlaması

DHA

Eskişehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Omicron varyantının etkisiyle koronavirüs vakalarının artmasının ardından toplandı. Toplantıda alınan kararlar, valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, "Son dönemlerde günlük vaka sayılarında artış trendine girildiği görülmektedir. Bu kapsamda; yeni bir karar alınıncaya kadar konaklama tesisleri, yeme ­içme yerleri gibi yerlerde canlı icra edilenler de dahil olmak üzere müzik yayınlarının saat 24.00'e kadar yapılmasına, nikah ve düğün merasimlerinde canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayınının saat 24.00'e kadar yapılmasına karar verildi" denildi.

ESKİŞEHİR TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Eskişehir’de en az iki doz aşı olan kişilerin oranı yüzde 85,2’ye yükselirken, vaka oranı önceki haftaya göre 100 bin kişide 91,72 artışla 427,42’ye çıktı. Türkiye’de en çok vaka artışı görülen 3’üncü il olan kentte, koronavirüs testi yaptırmak isteyenler hastanelerde uzun kuyruklar oluşturuyor. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin incelemelerinde, vaka artışlarının sosyal hareketliliğin yanı sıra kapalı ortamlarda uzun süre kalınmasından ve kişisel tedbirlerin de azaltılmasından kaynaklandığı tespit edildi.