Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Eskişehir’de hava sıcaklığı 42 dereceye kadar yükselecek

Yurt genelinde yaşanan bunaltıcı sıcaklar etkisini hissettiriyor. Sıcakların Eskişehir'de etkisini daha da arttıracağı ve yarın Sarıcakaya ilçesinde hava sıcaklığının 42 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor

Giriş: 04.07.2023 - 18:49 | Güncelleme: ABONE OL
Eskişehir’de hava sıcaklığı 42 dereceye kadar yükselecek
O ilimiz 42 dereceyi görecek
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Eskişehir’de bunaltıcı sıcakların etkisini daha da arttıracağı ve yarın Sarıcakaya ilçesinde hava sıcaklığının 42 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.



Yaz aylarının etkisini iyiden iyiye göstermesiyle birlikte bunaltıcı sıcaklar da vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Özellikle öğle saatlerinde etkili olan bunaltıcı sıcaklar, vatandaşlara gölge alan aratıyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından bu gece ve yarın için hava tahmin raporu yayınlandı. Hava tahmin raporunda, hava sıcaklıklarının yarın 1 ila 3 derece artış göstereceği belirtildi. Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 42 derece ile Sarıcakaya İlçesi’nde, en düşük hava sıcaklığının ise 30 derece ile Mihalıççık İlçesi’nde olacağı tahmin ediliyor.


Öte yandan Odunpazarı, Tepebaşı, İnönü, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde yarın öğle saatlerinde yerel şiddetli olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olabileceği belirtildi.

Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Buz mağarasında 80 metreden düşen kişi öldü
Buz mağarasında 80 metreden düşen kişi öldü
Zihinsel engelli genç, anahtarı üzerindeki halk otobüsünü kaçırdı
Zihinsel engelli genç, anahtarı üzerindeki halk otobüsünü kaçırdı
Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
FETÖ şüphelisi eski EÜ Rektörü Hoşcoşkun yakalandı
FETÖ şüphelisi eski EÜ Rektörü Hoşcoşkun yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.