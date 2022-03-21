Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle geçtiğimiz hafta pek çok ilde eğitime ara verilmişti. Yurdun büyük bir bölümünü etkisini altına alan kar yağışının sürmesiyle birlikte gözler Valilikten gelecek açıklamaya çevrildi. Eskişehir ve Kütahya'da yaşayanlar "Yarın Eskişehir ve Kütahya okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aradı.