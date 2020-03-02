02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eskişehir ve Kütahya'daki camilerde Mehmetçik için "zafer" duası
ESKİŞEHİR/ Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Eskişehir ve Kütahya'daki tüm camilerde Fetih suresi okunarak dua edildi.
Eskişehir'deki Ziyapaşa Camisi'nde sabah namaz öncesinde din görevlileri tarafından Fetih suresi okundu.
İl Müftüsü Bekir Gerek'in, İdlib'de görev yapan Mehmetçiğin mücadelesinin zaferle sonuçlanması için dua etmesiyle program tamamlandı.
Gerek, camide yaptığı konuşmada, "Millet ve devlet olarak her zaman mazlumun ve mağdurun yanındayız. Ordumuz bizim göz bebeğimizdir, onun yanındayız. Her vakit duamız ordumuzla, Mehmetçiğimizle beraberdir. Allah ordumuzu muzaffer eylesin." dedi.
- Kütahya
Kütahya'daki tarihi Ulu Cami'de sabah namazı öncesi gerçekleştirilen programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, okunan sürelerin ve yapılan duaların Mehmetçik için manevi destek sağladığına inandıklarını söyledi.
Hazırlar, şunları kaydetti:
"İnanıyoruz ki bu dualarımız Mehmetçiğimiz için manevi bir destek olacak, Cenabıhak inşallah onları nusretiyle, inayetiyle muvaffak kılacak. İnanıyorum ki bu necip milletin boynu, onların bu yiğitlikleri ve fedakarlıklarıyla bükülmeyecek. Millet olarak bizi biz yapan değerlerin etrafında kenetlenerek, bizi fitne ateşinde yakmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."
Müftü Hazırlar, harekat süresince her sabah Fetih suresinin okunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
,Ramazan Doğan
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