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Eskişehir ve Bolu'daki sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir ve Bolu'da aniden bastıran sağanak yağışlar kent merkezi ve caddelerde su birikintileri oluştu. Trafikte aksamalar meydana gelirken fırtına nedeniyle ağaçlar araçların üzerine devrildi

11.06.2022 - 20:19 | Güncelleme: ABONE OL
Eskişehir ve Bolu'da su baskınları
Eskişehir ve Bolu'da su baskınları
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AA

Eskişehir'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte öğleden sonra aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken zaman zaman doluya dönüşen yağış nedeniyle trafikte aksamalar da yaşandı.

BOLU'DA OTOMOBİLİN ÜSTÜNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Bolu'da sağanak ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte, öğleden sonra sağanak etkisini gösterdi.Sağanak nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Borazanlar Mahallesi'ndeki rögarlar taşarken, araçlar yolda güçlükle ilerledi.Yollarda biriken su nedeniyle kent merkezindeki birçok cadde kısa süreli ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri kapanan yolların ve alt geçitlerin ulaşıma açılması için su tahliye çalışması yürüttü.

Fırtınanın da etkisiyle Karaçayır Mahallesi'nde bir otomobilin üzerine ağaç devrilirken, otomobildeki 2 kişi yara alamadan kurtuldu.

Başta Sümer, Borazanlar, Tepecik, Sağlık, Beşkavaklar, Karamanlı, Karaçayır, Paşaköy ve Kültür mahalleleri olmak üzere çok sayıda iş yeri ve evin bodrum ile zemin katlarını su bastı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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