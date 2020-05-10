Eskişehir ve Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

AA

Eskişehir'de normal günde yoğun olan İsmet İnönü, İki Eylül, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan ve Şair Fuzuli caddeleri sessizliğe büründü. Yaşlı vatandaşlardan bazıları, sessiz ve sakin bir ortamda yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı.Balıkesir'de, Kovid-19 önlemleri öncesi yılın her dönemi yoğunluk yaşanan Ali Hikmetpaşa Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar caddelerinde vatandaşların evden çıkmaması nedeniyle sakinlik hakim oldu. Kentin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki vatandaşların sokakta bulunmasına izin vermedi.