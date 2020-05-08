Eskişehir Şeker Fabrikası'nda günlük 50 bin litre etil alkol üretiliyor - ESKİŞEHİR

Türkiye Şeker Fabrikaları bünyesindeki fabrika, günlük 35-40 bin litre olan etil alkol üretimini salgın nedeniyle 50 bin litreye çıkardı.3 vardiya şeklinde çalışan fabrikada 23 Mart'tan bu yana 2 milyon 100 litre etil alkol üretimi yapıldı. Bu rakamın ağustos ayı sonuna kadar 8,5 milyon litreye çıkarılması planlanıyor.Fabrika içindeki laboratuvarda gerçekleştirilen ölçümlerin ardından üretimine izin verilen etil alkol, talep doğrultusunda dezenfektan ve kolonya üretimi yapan fabrikalara özel taşıma tankerleriyle ulaştırılıyor.- Litresi 8 liradan satılıyorKazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdür Vekili Ahmet Olak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki şeker fabrikasının 1933 yılında kurularak hizmet vermeye başladığını, geçen yıl 1 milyon 92 bin ton pancarın işlendiği fabrikada 153 bin ton şeker üretildiğini söyledi.Kovid-19 ile mücadele sürecinde TÜRKŞEKER'in önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Olak, şöyle devam etti:"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yönlendirmesi ve desteğiyle Eskişehir Alkol Fabrikası'nda üretime başladık. Şeker işlemesinden elde edilen melastan etil alkol üretiyoruz. 23 Mart'tan bu yana Eskişehir Alkol Fabrikası'nda 2 milyon 100 litre etil alkol ürettik. Günlük 50 bin litre etil alkol üretimi yapıyoruz. Ağustos ayı sonuna kadar 8,5 milyon litre üretim gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Koronavirüs salgınıyla mücadelede Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası elini taşın altına koydu."Olak, dezenfektan ve kolonya üretimi yapan firmalara talepleri doğrultusunda etil alkolün litresini 8 liradan ulaştırdıklarını ifade etti.Sağlık Bakanlığı ve dezenfektan üreten firmalara öncelik verdiklerini söyleyen Olak, "Belli bir program dahilinde talebi olan diğer firmaların da isteğini karşılamak için çaba gösteriyoruz. Üretimimizle ülkemizdeki olası dezenfektan ve kolonya sıkıntısının önüne geçtik. Böylece dezenfektan ve kolonyanın aşırı pahalanması engellendi." diye konuştu.Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Eskişehir Şube Başkanı Hamit Dokuzlar da Kovid-19 ile mücadelede etil alkole talebin arttığını, TÜRKŞEKER'in fabrikalarını hareketlendirerek arz açığının önüne geçtiğini kaydetti.
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