Eskişehir Şeker Fabrikası 10 bin tonla "günlük pancar işleme rekoru"nu kırdı

Fabrika müdürü Mehmet Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1933 yılında kurulan fabrikanın 88'inci pancar alım kampanyasına başladığını söyledi.
Günlük pancar işleme kapasitesinin 8 bin 200 tonu geçtiğini belirten Yüksel, şöyle devam etti:
"Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası son dönemde tarihi rekorları kırıyor. Bir günde 10 bin ton pancar işleme kapasitesine ulaştık. Fabrikamız için miladi bir gündür. 2019-2020 pancar alım kampanyasında 152 bin ton şeker üretildi. Bu sezon hedefimiz 155 bin ton şeker üreterek fabrikanın rekorunu kırmaktır. Bu da Türkiye'de kişi başına yıllık 1 kilo 800 gram şeker üretmek anlamına geliyor."
Kristal şekerin yanı sıra paketli küspe ve alkol de imal ettiklerini anlatan Yüksel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde dezenfektan ve kolonyada kullanılan alkolü üreterek Türkiye'nin bu konudaki ihtiyacını karşıladıkları dile getirdi.
Eskişehir Şeker Fabrikasının Türkiye'nin ve kentin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:
"Fabrikamızın ülke ve kent ekonomisine büyük katkısı var. Yaklaşık 500 milyon lira katma değer sağlıyor. Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikasına bu gözle bakmak gerekiyor. Üretim yaparken zaman zaman kentte koku konusunda şikayetler de oluyor. Bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Çamur havuzlarını temizledik. Günde 4 kez altışar saat arayla koku gidericilerle ilaçlama yapıyoruz. Atık sularımızı da tamamen arıtıyoruz, çevreye uyumlu hale getiriyoruz. Kokuyu minimize etmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Pandemi sürecinde herkesten biraz sabır bekliyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!