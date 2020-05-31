Eskişehir Şehir Hastanesi normalleşme sürecine hazır

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Yaşar Bildirici, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de Kovid-19 ile mücadelenin çok iyi yürütüldüğünü belirterek, hastanesinin de salgın süreci boyunca önemli hizmetler verdiğini vurguladı.
AA'nın haberine göre, hastanede yatan Kovid-19 pozitif ya da şüphelisi olan hasta sayısının 100'ün altına düştüğünü ifade eden Bildirici, şunları kaydetti: "Yoğun bakımlarda yatan Kovid-19 pozitif olana hasta sayımız ciddi oranda azaldı. Son 3-4 gündür PCR Laboratuvarımızda hiç Kovid-19 pozitif vaka çıkmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 1 Haziran'daki normalleşme sürecinde hastaneler de bulunacak. Eskişehir Şehir Hastanesi de bu süreçte vatandaşın sağlık hizmetine ulaşabilmesi ve kendi sağlığını tehdit etmeden hizmeti rahatlıkla alabilmesi için birtakım düzenlemeler yaptı."
Bildirici, Kovid-19 vaka sayılarının azalmasıyla son birkaç haftadır poliklinikte bakılan hasta rakamlarını artırdıklarına değinerek, "Pandemi öncesinde hangi hizmetleri veriyorsak 1 Haziran itibarıyla hepsini aktif olarak faaliyete geçireceğiz. Tüm ameliyathanelerimizi aktif olarak kullanacağız" diye konuştu.
"UZMAN HEKİMLER İKİ VARDİYA ÇALIŞACAK"
Hastaneye başvuranların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiğinin altını çizen Bildirici, normalleşme süreciyle daha geniş zamanda daha az yoğunlukta hastane poliklinik hizmeti vermeyi planladıklarını dile getirdi.
Bildirici, aktif olarak hizmet verecek polikliniklerde uzman hekimlerin iki vardiya halinde çalışacağını belirterek, şöyle devam etti: "Bir grup 08.30-15.30 saatleri, ikinci grup ise 16.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi de gözeterek daha rahat ve kolay hizmet almasını hedefliyoruz. Polikliniklerin lojistik birimleri de aynı şekilde iki vardiya şeklinde çalışacak."
Vatandaşların endişe duymadan hastaneden sağlık hizmetini alabileceğini dile getiren Bildirici, "Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden mutlaka randevularını oluştursunlar. Acil dışında randevu oluşturmadan başvurmasınlar. Randevu saatinden 15 dakika önce hastanede olsunlar. Kesiklikle maske takarak hastanemize gelmeleri gerekiyor." sözlerine yer verdi.
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