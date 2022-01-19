Son dakika kar tatili haberleri... Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösteriyor. Kar yağışı günlük hayatla beraber eğitim öğretimde de olumsuzluklara neden oluyor. Birçok şehirde, karnelerin alınmasına sayılı gün kala, okullar kar tatili arası veriliyor. Eskişehir okullar tatil mi sorusu da, burada yaşayan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Eskişehir bugün okul var mı, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, 20 Ocak 2022 bugün Eskişehir okullar tatil edildi mi konusuyla ilgili gelişmeler...