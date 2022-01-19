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Eskişehir okullar tatil oldu mu? 20 Ocak 2022 bugün Eskişehir'de okullar tatil mi?

Eskişehir okullar tatil oldu mu? 20 Ocak 2022 Eskişehir'de okullar tatil mi?

Türkiye, soğuk havalara teslim olurken kar yağışı da birçok bölgede etkisini gösteriyor. Kar yağışı, yurdun birçok bölgesinde günlük hayatın yanı sıra, eğitim öğretimin de aksamasına neden oluyor. Bu doğrultuda, Eskişehir'de yaşayan öğrencilerde illerinde herhangi bir kar tatili olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Peki, 20 Ocak 2022 Eskişehir okullar tatil oldu mu? Eskişehir kar tatili var mı? Detaylar haberimizde yer alıyor.

19.01.2022 - 20:12 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Son dakika kar tatili haberleri... Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösteriyor. Kar yağışı günlük hayatla beraber eğitim öğretimde de olumsuzluklara neden oluyor. Birçok şehirde, karnelerin alınmasına sayılı gün kala, okullar kar tatili arası veriliyor. Eskişehir okullar tatil mi sorusu da, burada yaşayan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Eskişehir bugün okul var mı, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, 20 Ocak 2022 bugün Eskişehir okullar tatil edildi mi konusuyla ilgili gelişmeler...

  • ESKİŞEHİR OKULLAR TATİL Mİ? (20 OCAK)

    Eskişehir Valiliği'nden kar tatiline ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde kar yağışının artış göstermesi halinde Vali Erol Ayyıldız'ın açıklama yapması bekleniyor.

     

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